Stuttgart - Der Silvestertag vor zwölf Jahren wird Nelly Eichhorn wohl für immer in Erinnerung bleiben. Es begann damit, dass sich am Morgen Nachbarn bei ihr zu Hause telefonisch meldeten. „Nelly“, sagten sie besorgt. „Vor Deinem Theater steht eine Menschenschlange.“ Die Intendantin war verwirrt. Die müssen sich verirrt haben, dachte sie. Dem war jedoch mitnichten so. Alle Wartenden hatten nur einen Wunsch: Sie standen um Karten für „Dinner for One“ an, das Eichhorn in dem Jahr zum ersten Mal auf den Spielplan genommen hatte. Und das eigentlich auch nur, um die schwäbische Schwiegermutter und