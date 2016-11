Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Polizist aus dem Südwesten steht unter dem Verdacht, der Reichsbürgerbewegung anzugehören - nun läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Der Beamte sei noch im Dienst, sagte ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch. Alter und Einsatzort wollte das Ministerium aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht nennen. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Mitte Oktober hatte ein 49-Jähriger, der sich selbst als „Reichsbürger“ bezeichnet, in Georgensgmünd bei Nürnberg auf Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos geschossen und dabei einen