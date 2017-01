Stuttgart - In Deutschland waren 2016 so wenige Menschen arbeitslos wie seit 25 Jahren nicht mehr. Trotz Flüchtlingszuwanderung und weltwirtschaftlicher Risiken erwies sich der Arbeitsmarkt als konjunktureller Stabilitätsanker. Die Arbeitslosenquote blieb im Südwesten im Dezember konstant bei 3,6 Prozent, in der Landeshauptstadt Stuttgart sank die Quote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

„Das Jahr 2016 verabschiedet sich mit hervorragenden Arbeitsmarktwerten. Noch einmal sank die Zahl der Arbeitslosen um 320 auf 16 059“, sagte Petra Cravaack, die Leiterin