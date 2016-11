Stuttgart (dpa/lsw) - Rund 200 Menschen haben am Montagabend an Deutschlands wohl dreckigster Kreuzung gegen Luftverschmutzung demonstriert. Mit Trommeln und Atemschutzmasken zogen sie zur Schadstoff-Messstation am Neckartor, wo seit Jahren die bundesweit höchste Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub und Stickoxiden gemessen werden. „Autoflut stoppen“, „Feinstaub tötet“ und „Fahrverbote retten Leben“ stand auf Transparenten. Am Morgen war in Stuttgart erneut Feinstaubalarm ausgelöst worden. Autofahrer waren aufgerufen, auf Busse und Bahnen umzusteigen. Durch die Demo auf Hauptverkehrsachsen bildeten sich an verschiedenen Straßen in der City längere Staus.

