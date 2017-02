Von Sabrina Erben





Stuttgart - „Die Stimmung in der Wirtschaft ist so gut wie nie. Fast alle Unternehmen in der Region Stuttgart sind mit ihrer Geschäftslage zufrieden oder mehr als das“, sagt Andreas Richter, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart, gestern auf der Jahrespressekonferenz. Die Ergebnisse aus der Konjunkturumfrage, an der sich zu Beginn des Jahres 900 Unternehmen beteiligt haben, fährt Richter zufolge mit einigen „Superlativen“ auf. Auch die Erwartungen für die Entwicklung in den kommenden Monaten seien positiv.

Das wundert selbst Richter etwas, denn die USA sind für die Unternehmen in Baden-Württemberg Wirtschaftspartner Nummer eins. „Allerdings könnte die auslandsorientierte Wirtschaft aufgrund der aktuellen Entwicklungen in den USA einen Dämpfer bekommen“, schränkt er den Optimismus dann auch etwas ein. Der neue US-Präsident Donald Trump und seine mehrmals erwähnte Abneigung gegenüber dem Freihandel blieb den Betrieben in der Region nicht verborgen. „Die Unternehmen sind besorgt, aber nicht in Aufregung“, sagt Richter. „Die Verantwortlichen in den Betrieben beobachten die Entwicklungen sehr genau, orientieren ihre Entscheidungen aber an Tatsachen und nicht an Spekulationen.“ Aber einen bissigen Kommentar kann sich Richter dann doch nicht verkneifen: „Die TTIP-Gegner haben nun den Präsidenten, den sie sich gewünscht haben.“

In der IHK-Umfrage beurteilen fast 54 Prozent der Unternehmen ihre Lage „gut“ - eine weitere Steigerung gegenüber dem Herbst um mehr als vier Prozentpunkte. Bauwirtschaft, Dienstleister sowie Hotel- und Gaststättengewerbe sehen sich im Allzeithoch. Der Anteil der Industriebetriebe mit guter Lageeinschätzung hat um mehr als sechs Punkte von rund 43 auf fast 50 Prozent zugelegt. Auch der Großhandel beurteilt seine Situation besser als im Herbst. Der Einzelhandel sieht sich dagegen in einer schlechteren Situation. Rund 41 Prozent aller Befragten (minus vier Prozentpunkte) bewerten ihre Lage mit „befriedigend“. Die Zahl der Betriebe, die über schlechte Geschäfte klagen, ging auf fünf Prozent zurück (minus 0,6 Prozentpunkte).

Die Erwartungen der Unternehmen für die nächsten zwölf Monate fallen laut Umfrage insgesamt nochmals positiver aus als vor vier Monaten. Der Anteil der Betriebe, die im Vergleich zur letzten Umfrage sich verbessernde oder gleichbleibende Geschäfte erwarten, ist um eineinhalb Prozentpunkte von knapp 91 auf über 92 Prozent gestiegen. Schlechtere Geschäfte erwarten nur knapp acht Prozent der Befragten, gegenüber mehr als neun Prozent im Herbst 2016. Die Mehrheit geht zudem davon aus, ihre Umsätze auf hohem Niveau halten zu können. Vier von zehn Betrieben trauen sich sogar weitere Umsatzsteigerungen zu.

Allerdings hat der Fachkräftemangel als Konjunkturrisiko mehr an Bedeutung gewonnen. 47 Prozent der Unternehmen sehen darin ein Risiko für die Geschäftsentwicklung, das ist ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Herbst.

Auch die regionale Exportwirtschaft ging zu Beginn des Jahres von einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung aus. Gut vierzig Prozent der auslandsorientierten Betriebe waren optimistisch, nur knapp acht Prozent pessimistisch. Das betrifft vor allem die europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Märkte. „Ob der Optimismus gerechtfertigt war oder nicht, werden die weiteren wirtschafts- und außenpolitischen Maßnahmen der US-Regierung und die sich daraus ergebenden Folgen für US-Exporte und US-Investitionen zeigen“, sagt Richter. Ware im Wert von mehr als 19 Milliarden Euro wurden von Januar bis Oktober 2016 von Baden-Württemberg in die USA exportiert.