Stuttgart (ae) - Religiöse Motive ließen bereits vor Jahrhunderten die Menschen in Scharen pilgern. Das hat sich zumindest teilweise geändert. Heute wird vielfach gepilgert, um den Kopf freizubekommen, den Alltagsstress hinter sich zu lassen oder um eine Krise zu bewältigen. Es ist die Sehnsucht nach dem einfachen Leben, nach Langsamkeit, nach sich selbst. Und so sind Pilgerreisen auch auf der CMT gefragt.

Am Tag Vier nach Abgabe seiner Diplomarbeit an der Universität in Bochum macht sich Christian Kurrat von Pamplona aus auf den Weg. Sein Ziel: Santiago de Compestela, sein Fortbewegungsmittel: die eigenen Füße. Das, was er 2008