Stuttgart (red) - Die Urologische Klinik am Diakonie-Klinikum Stuttgart setzt ab sofort auf roboter-assistierte minimalinvasive Chirurgie der neuesten Generation. Bei ausgewählten Eingriffen kommt der „OP-Roboter“ DaVinci zum Einsatz. Er ermöglicht erfahrenen Operateuren, deutlich schneller und präziser zu arbeiten. Für die Patienten bedeutet dies kürzere OP-Zeiten und mehr Sicherheit bei einem chirurgischen Eingriff.

Das DaVinci-System wird in der Urologischen Klinik im gesamten Bereich der minimalinvasiven Chirurgie in Ergänzung zur Laparoskopie eingesetzt, vor allem bei Eingriffen an der Prostata. Ist eine Entfernung der