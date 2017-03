Stuttgart (ae) - Impulse und mutige Visionen für die Stadtentwicklung verspricht eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Aufbruch Stuttgart“.Zu den Initiatoren gehören zahlreiche Kulturschaffende. Ihre Forderung: Statt von einem Einzelprojekt zum nächsten zu denken, soll der große Wurf anvisiert werden. Gestern wurde der neu gegründete Verein vorgestellt, der sich unabhängig und überparteilich in die Stadtplanung einmischen will.

Als die Initiatoren der Initiative im Februar dieses Jahres im Hospitalhof zu einer Gesprächsrunde einluden, wurden sie von den Besuchern förmlich überrannt. Mehr als 1000 Stuttgarter drängten sich in dem überfüllten Saal. Das Thema des Abends: „Eine Vision für Stuttgart: Von der PS-Meile zu einem lebendigen Kulturviertel“ schien bei den Bürgern einen Nerv getroffen zu haben. Anfang dieser Woche folgte nun die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Aufbruch Stuttgart“. Man wolle sich nicht damit abfinden, dass man nicht mehr bewegen könne, als bewegt wird, begründet der Fernsehjournalist und neue Vereinsvorsitzende Wieland Backes den Schritt. Die Stadt brauche einen „kompositorischen Eingriff, der Mut erfordere“, zeigt sich auch Architekt und Gründungsmitglied Werner Sobek überzeugt. Der Verein wolle eine Diskussion über die Zukunft der Stadt zünden und Katalysator sein.

Ein Dorn im Auge ist den Beteiligten vor allem die autobahnähnliche Bundesstraße 14, die Kultureinrichtungen voneinander trennt. „Warum lässt man sich heute noch von der Ästhetik und den Notwendigkeiten der 60er-Jahre bestimmen?“, lautet die Kritik von Opernintendant Jossi Wieler. Die Initiatoren setzen deshalb darauf, dass im Zuge der geplanten Opernsanierung auch Projekte rund um die Kulturmeile in Angriff genommen werden. Dazu gehört die Idee eines Konzerthauses ebenso wie die Überwindung der Konrad-Adenauer-Straße als Barriere. Die Neugestaltung von Straßenzügen und Plätzen soll ebenso thematisiert werden wie die Lebens- und Mobilitätsbedürfnisse künftiger Generationen. Am 23. März erfolgt der Startschuss für die Arbeit - erneut im Hospitalhof. Weitere Veranstaltungen sollen folgen und auch eine medienwirksame Aktion hat der Vereinsvorstand geplant. Im Sommer will man die B 14 für den Autoverkehr sperren lassen. Damit soll die „Vision einer menschengerechten Stadt“ erlebbar werden - wenn auch nur für einen Sonntag.

Zu den Vereinsgründern gehören unter anderem Fernsehjournalist Wieland Backes, Museumsdirektorin Cornelia Ewigleben, Architekt Arno Lederer, Opernintendant Jossi Wieler, Felix Fischer (SWR-Symphonieorchester), Architekt Werner Sobek, Ulrike Groos, Direktorin Kunstmuseum, sowie VVS-Geschäftsführer Horst Stammler. Infos unter www.aufbruch-stuttgart.com.