Fellbach - Nach dem Putschversuch im Juli 2016 ist die Türkei eine andere. Präsident Recep Tayyip Erdogan greift nach der ganzen Macht. Im Frühjahr wird es eine Volksabstimmung über ein Präsidialsystem geben. Gökay Sofuoglu, Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, ist dagegen. Im Interview spricht der Fellbacher darüber, wie sich die politischen Veränderungen auf die hier lebenden Türkischstämmigen auswirken.

Herr Sofuoglu, wann waren Sie das letzte Mal in der Türkei?

Sofuoglu: Letztes Jahr.

Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen?

Sofuoglu: Man konnte diskutieren, man konnte seine Meinung sagen. Inzwischen ist die Stimmung aber so, dass sich niemand mehr so richtig traut, gegen Erdogan auf die Straße zu gehen, weil die Polizei schnell mit Tränengas und Wasserwerfern da ist. Und im Winter ist es kälter als im Sommer.

Wenn Sie in die Türkei fliegen würden, fürchteten Sie nicht, wegen Ihrer kritischen Äußerungen am Flughafen verhaftet zu werden?

Sofuoglu: Ich lebe weder in der Türkei, noch bin ich ein Heimatverräter. Ich versuche, hier zivilgesellschaftliche Arbeit zu machen. Dazu gehört auch, dass ich eine demokratische Türkei fordere. Wenn das einigen Leuten nicht schmeckt, dann muss ich damit rechnen. Ich bin 1980 aus der Türkei gekommen und durfte elf Jahre lang nicht zurück. Ich weiß, was das bedeutet. Angst ist in dieser Situation nicht das richtige Mittel.

Warum durften Sie damals nicht in die Türkei?

Sofuoglu: Einen Monat, nachdem ich nach Deutschland gekommen war, gab es einen Militärputsch und ich war schon zuvor in der Türkei politisch aktiv.

Was treibt Sie an?

Sofuoglu: In Deutschland haben wir es gut mit der Demokratie und dem Grundgesetz. Beides muss man schützen und erweitern. Dazu gehören Menschen, die den Mund aufmachen. Angst ist kein guter Ratgeber. Ich tue ja meine Arbeit, damit Diskussionen ausgelöst werden.

Spüren Sie den langen Arm Erdogans?

Sofuoglu: Offiziell ist noch niemand an mich herangetreten, aber über Dritte bekomme ich immer wieder diese gut gemeinten Hinweise, aufzupassen. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen, aber ich bin auch kein Held.

Hat die Lage in der Türkei Folgen für Ihre Arbeit als Vorsitzender der Türkischen Gemeinde?

Sofuoglu: Es wird erwartet, dass ich in Deutschland für alle Türken sprechen muss. Deswegen sagen manche, ich sollte mich etwas zurückhalten. Doch auch unter den Türken gibt es unterschiedliche Meinungen über Erdogan. Ich finde es schade, dass Türken in Deutschland gerne mit ihm gleichgesetzt werden und die kritischen Stimmen innerhalb der türkischen Community wenig Gehör finden. Erdogan will die hier lebenden Türken für sich vereinnahmen. Aber es gibt hier sehr viele kritische Stimmen zur Entwicklung in der Türkei. Das muss deutlicher gesagt werden.

Die Demonstrationen von Erdogan-Anhängern in Deutschland lassen etwas anderes vermuten.

Sofuoglu: Man sollte weder für noch gegen die türkische Innenpolitik in Deutschland auf die Straße gehen. Wenn in Köln 40 000 Menschen auf die Straße gehen und für die Todesstrafe jubeln, dann sollte sich die türkische Community der Frage stellen, wie es zusammenpasst, dass man hier in Deutschland von den demokratischen Grundrechten profitiert und auf der anderen Seite für einen Unterdrückungsapparat in der Türkei demonstriert. Das ist nichts anderes als diese Pegida-Demonstrationen mit ähnlichen Symbolen.

Die Demonstrationen sind Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen: Die Türken wollen sich nicht integrieren, es gibt Parallelgesellschaften. Was tut die Türkische Gemeinde dagegen?

Sofuoglu: Wir versuchen, die andere Stimme zu sein. Wir sollten uns nicht spalten lassen von populistischen Gedanken aus der Türkei. Wir haben in Deutschland andere Sorgen. Es wäre besser, sich darauf zu konzentrieren.

Haben Sie erwartet, dass sich Erdogan zum Autokraten entwickelt?

Sofuoglu: Erdogan hat, als er vor 20 Jahren an die Macht gekommen ist, sehr viel an der Infrastruktur gemacht und das gut verkauft. Ich fand diese Politik gut, auch die Entmilitarisierung, Öffnung der Türkei zu Europa, aber ich war immer sehr skeptisch, weil er einen Satz gesagt hat: Demokratie ist ein Zug, bei dem man wissen muss, wo man aussteigt. In seiner ersten Legislaturperiode hat er die demokratischen Werte genutzt, um Anhänger zu finden. In der zweiten Legislaturperiode verabschiedete er sich von linkem Gedankengut, von den Liberalen innerhalb seiner Partei und schlug den religiös-konservativen Weg ein. In seiner dritten Legislaturperiode hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Dabei hatte er große Unterstützung von Gülen und seiner Bewegung. Heute will Erdogan ein Ein-Mann-System, mit dem er Macht über alles hat.

Wie sehen Sie die Rolle der Gülen-Bewegung?

Sofuoglu: Gülen hat für Erdogan die Drecksarbeit gemacht in der Hoffnung, die Macht mit ihm zu teilen und ihn eventuell irgendwann einmal zu entmachten und die Macht selbst zu ergreifen. Der Kampf zwischen Gülen und Erdogan ist kein ideologischer Kampf, sondern ein Machtkampf um Wirtschaft und Medien. Wenn die Gülenisten mit dem Putsch Erfolg gehabt hätten, hätte sich die Türkei genauso geändert wie jetzt. Aber es säßen dann andere im Gefängnis. Gülen und Erdogan wollen die gleiche Türkei. Eine Türkei, die sich von der Modernisierung, vom europäischen Gedanken und von demokratischen Verhältnissen verabschiedet.

Wie wirkt sich die Entwicklung in der Türkei auf Deutschland und auf das Zusammenleben der Deutschen und der Türkischstämmigen aus?

Sofuoglu: Es hat negative Folgen. Ich muss mich jeden Tag mit Erdogans Politik auseinandersetzen, teilweise auch dafür rechtfertigen, auch wenn ich kein Anhänger von ihm bin. Viele Türken wissen sehr gut, was politisch in der Türkei los ist, wissen aber nicht, was im Gemeinderat ihres Wohnortes oder im Landtag passiert. Demnächst ist die Abstimmung über das Referendum in der Türkei und das wird die Türkeistämmigen weiter spalten.

Was ist zu tun, damit Integration besser gelingt?

Sofuoglu: Der größte Teil der Türken, die ich kenne, sind schon integriert. Sie haben aber weniger Teilhabe. Im Ehrenamt zum Beispiel sieht man die Migranten wenig. Das fehlt. Die wenigen, die politisiert sind, bestimmen das Bild der Türken im Alltag.

Was erwarten Sie von uns Deutschen?

Sofuoglu: Schaut auf die Leute, die sich gut integriert haben, die dabei sind, für dieses Land etwas zu tun. Es wäre zum Beispiel gut, wenn in den Verwaltungen auch Amtsleiterposten an Migranten gingen. Das müsste selbstverständlich sein. Die Migranten müssen nicht immer nur für die Integrationsthemen zuständig sein, sondern können zum Beispiel auch ein Tiefbauamt leiten.

Woran arbeitet Ihr Verband, die Türkische Gemeinde in Deutschland, gerade?

Sofuoglu: Für uns steht Partizipation an erster Stelle. Wir müssen mehr teilhaben in politischen Parteien, in Wohlfahrtsverbänden. Wir müssen uns mehr einbringen und mehr zeigen. Wenn ich in einer Stadt lebe, dann muss ich die Gestaltung der Stadt mitprägen. Da fehlen die Migranten noch. Für mich ist die Türkei ein Randproblem. Ein Türke, der hier lebt, muss an die Zukunft seiner Kinder denken, und die ist hier in Deutschland.

Die Fragen stellten Ulrike Trampus, Hans-Dieter Weßbecher und Stephan Wolf.