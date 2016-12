Wendlingen (pol) - Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße von einem Pkw angefahren worden. Der Junge wollte den Fußgängerüberweg vom ZOB in Richtung Bahnhof überqueren. Ein 86-jähriger Smart-Fahrer, der aus Richtung Stuttgarter Straße kam und die Bahnhofstraße in Richtung Oberboihingen befuhr, erfasste den 12-Jährigen, als dieser den Fußgängerüberweg betrat. Der Junge wurde durch die Kollision zu Boden geworfen und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang sucht das Verkehrskommissariat Esslingen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter 0711/39900 zu melden.

