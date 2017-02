Köngen (pol) - Schwere Beinverletzungen hat der Mitarbeiter einer Auto Waschstraße in Köngen am Donnerstagnachmittag erlitten, als er zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden ist, so die Polizei. Ein Kunde musste gegen 14.30 Uhr mit seinem 5er BMW an der Einfahrt zu der Waschstraße in der Imanuel-Maier-Straße zunächst anhalten. Vor ihm wurde zu dem Zeitpunkt der VW Polo eines anderen Kunden von einem Mitarbeiter im Heckbereich vorgereinigt. Aufgrund eines Bedienfehlers fuhr der Wagen des Mannes los und klemmte den Angestellten zwischen den Autos ein. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro.

