Deizisau (pol) - In der Wertstraße ist am Mittwoch ein Dieb in ein Wohnhaus eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 16.45 und 18.45 Uhr kletterte der Unbekannte auf den Balkon eines zweigeschossigen Wohnhauses. Vermutlich als sich dabei eine mit Bewegungsmelder ausgerüstete Lampe anschaltete, schlug der Eindringling diese ab. Die Balkontür hebelte er auf und durchsuchte das ganze Haus. Mit einem geringen Bargeldbetrag als Beute verließ der Dieb den Tatort. Der beim Einbruch angerichtete Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Anzeige