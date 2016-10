Esslingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall in der Ruiter Straße in Berkheim ist am Montag ein 17 Jahre alter Zweiradfahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr an einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg, auf Höhe des Zugangs zu einer großen Firma für Automatisierungstechnik. Der Jugendliche fuhr mit seinem Leichtkraftrad vom Typ Honda CBF in Richtung Ortsmitte Berkheim. Eine unbekannte Frau überquerte gleichzeitig die Fahrbahn in Richtung Kantstraße. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 17-Jährige und stürzte dabei laut Polizei auf die Fahrbahn. Der unter Schock gestandene Jugendliche hob sein Zweirad auf und fuhr davon. In den Stunden nach dem Unfall bekam er Schmerzen und wurde zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus aufgenommen.

Das Verkehrspolizeikommissariat in Esslingen bitte Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. Insbesondere werden die unbekannte Fußgängerin und ein ebenfalls unbekannter Autofahrer gebeten, sich zu melden. Beide sollen den Jugendlichen an der Unfallstelle nach seinem Befinden gefragt haben.