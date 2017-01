Nürtingen (pol) - Ein 46-Jähriger hat am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, in der Metzinger Straße einen Unfall im Kreuzungsbereich mit der Wörthbrücke verursacht, so die Polizei. Im Anschluss kam es zu einem Folgeunfall. Mit einem Alkoholwert von knapp zwei Promille beschleunigte der Scirocco-Fahrer beim Umschalten der Ampel auf Grün so stark, dass er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und Sommerbereifung von der Fahrbahn abkam und mit der Beifahrerseite gegen den Mast einer Fußgängerampel prallte. Der Pkw drehte sich daraufhin um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Er wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Aufgrund des verunglückten ersten Fahrzeugs verursachte eine 58-Jährige in unmittelbarer Folge einen zweiten Unfall auf der Metzinger Straße. Die von der B 297 kommende Fiesta-Lenkerin bog aufgrund der blockierten Fahrbahn spontan nach links in die Metzinger Straße ab, obwohl die Ampel für die Linksabbieger Rot anzeigte.

Anzeige

Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 21-jährigen Fahrer eines VW Transporters, der von Großbettlingen kommend, in die Kreuzung einfuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka

4.000 Euro, wobei der ältere Fiesta nach dem Zusammenstoß schrottreif war. Eine im VW-Transporter sitzende Schwangere ließ sich vorsorglich ärztlich untersuchen. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu keinen Verletzungen.