Wernau (pol) - An der Kreuzung Johannes-/Ludwigstraße ist am Dienstagnachmittag ein Leichtkraftradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Laut Polizei befuhr eine 53-Jährige mit ihrem VW Golf gegen 14 Uhr die Johannesstraße bergab in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten, 17-jährigen Zweiradfahrer. Der Biker wurde hierbei so schwer verletzt, dass er stationär behandelt wurde. Seine 16-jährige Mitfahrerin kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in die Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es enstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.

