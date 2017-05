Kirchheim (pol) - Bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen sind am Montagnachmittag auf der Stuttgarter Straße zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 41-Jähriger Fahrer eines VW-Transporters gegen 16 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Wendlingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf Höhe der Einmündung Bachstraße auf den VW Golf eines 60-Jährigen auf, der vor einer roten Ampel hinter einem Mercedes wartete.

Der Aufprall war so heftig, dass der Golf noch auf den davor stehenden C-Klasse-Daimler auffuhr und gegen ihn prallte. Die 31-Jährige Mercedesfahrerin klagte ebenso wie der Golffahrer über Schmerzen. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter und der VW Golf waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro.