Wendlingen (pol) - Kurz nachdem sie an einem geparkten Auto im Starenweg den Seitenspiegel abgetreten hatten, wurden zwei 25-Jahre alte Wendlinger am Montagabend festgenommen. Zeugen beobachteten, wie einer von ihnen an einem Smart den Außenspiegel abtrat. Nachdem beide angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung eines Einkaufsmarkts. Dort wurden sie von einer zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife vorläufig festgenommen. Während einer der beiden erkennbar betrunkenen Männer nach Feststellung seiner Personalien nach Hause gehen konnte, fing sein Begleiter an herumzuschreien. Er wurde so aggressiv, dass er gefesselt und zum Polizeirevier gebracht werden musste. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, konnte auch er nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten. Neben einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung muss er sich auch wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anzeige