Esslingen (pol) - Auf der B10 haben sich am Donnerstagabend zu zwei Unfällen ereignet. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein LKW an der Anschlusstelle Stadtmitte auf die Bundesstraße in Richtung Göppingen zwei PKW aufeinander. Bevor die Fahrzeuge zur Unfallaufnahme von der B 10 heruntergelotst werden konnten, ereignete sich im Rückstau eine viertel Stunde später, zwischen Weil und der Pliensauvorstadt, ein zweiter Auffahrunfall, ebenfalls mit drei Wagen. Ein Kia-Fahrer schob laut Polizei einen Mercedes auf den davor stehenden VW Passat. Obwohl alle Fahrzeuge fahrbereit blieben und die Unfallstellen gleich geräumt werden konnten, kam es im Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen. Der Gesamtschaden beider Kollisionen beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

