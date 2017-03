Leinfelden-Echterdingen (pol) - Auf dem Gelände der Landesmesse sind am Montag zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr im Bereich eines Zufahrtors. Die beiden 21 und 27 Jahre alte Männer standen verbotener Weise auf einem von einem Gabelstapler gezogenen Anhänger. Als der 27 Jahre alte Staplerfahrer anfuhr, kippte der Anhänger auf die Seite und die beiden Arbeiter stürzten auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat in Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

