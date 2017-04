Owen (pol) - Blechschaden hat es am Montagabend bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und Fahrrad in der Schießhüttestraße gegeben, berichtet die Polizei.

Anzeige

Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines VW aus Bissingen war gegen 23 Uhr auf der Neue Straße unterwegs und wollte von dieser nach links in die Verbindungsstraße nach Dettingen einfahren. Beim Abbiegen fuhr sie in einem zu engen Bogen, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 28-jährigen Pedelec-Fahrer aus Frickenhausen zusammen. Der Biker blieb zum Glück unverletzt. Am Pkw und Rad entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Anzeige

Kind gegen Pkw geradelt

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat ein radelnder Junge am Montagabend in Owen bei der Kollision mit einem Auto lediglich leichte Verletzungen erlitten.

Der Elfjährige fuhr kurz nach 19 Uhr mit seinem Mountainbike die abschüssige Hofeinfahrt einer Firma von einem Wiesengrundstück herkommend bergab. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er auf die Fahrbahn der Straße In der Braike. Der Radfahrer prallte anschließend gegen einen von rechts kommenden Audi. Der 34-jährige Fahrer des Wagens hatte nach derzeitigem Kenntnisstand keine Chance, den Unfall zu vermeiden. Der Junge stürzte nach vorne und prallte gegen die Windschutzscheibe. In Begleitung seiner Mutter wurde er zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein hoher Schaden von zirka 5.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.