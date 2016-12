Esslingen (pol) - Am frühen Samstag sind in der Kennenburger Straße durch einen bislang unbekannten Täter zwei Papiertonnen in Brand gesetzt worden. Um 01.11 Uhr wurde durch Passanten über Notruf mitgeteilt, dass am Straßenrand zwei Papiertonnen brennen würden. Die Feuerwehr Esslingen konnte das Feuer schnell löschen. Allerderdings wurde laut Polizei eine angrenzende Mauer leicht in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu

melden.

