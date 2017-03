Kirchheim (pol) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag kurz vor Mitternacht am Eugen-Gerstenmaier-Platz in Kirchheim. Ein 25-jähriger Pakistani geriet, wie die Polizei beschreibt, in einer Gaststätte in einen Streit, der sich dann anschließend vor der Gaststätte forstsetzte. Dort schlug der alkoholisierte 25-Jährige mehrmals auf seinen 29-jährigen Landsmann ein und konnte nur durch einen Zeugen getrennt werden. Kurze Zeit später kehrte der Schläger wieder mit einer abgeschlagen Bierfalsche zurück und schlug mit dieser auf den Geschädigten ein. Beide Kontrahenten zogen sich bei der Auseinandersetzung leichtere Verletzungen zu, die aber nicht behandelt werden mussten.

