Filderstadt-Bonlanden (pol) - Noch unklar ist die Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen, gegen 5.50 Uhr, auf der Unteren Schinderbuckelkreuzung ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war ein 32-jähriger Kirchentellinsfurter mit seinem Opel Astra aus Richtung Bernhausen auf der B 312 unterwegs. An der durch eine Ampel geregelten Kreuzung wollte er nach links in die K 1225 in Richtung Aichtal abbiegen. Im Kreuzungsbereich prallte er mit dem Dacia Logdy eines 44-jährigen Filderstädters zusammen, der die Kreuzung von der Bonländer Hauptstraße herkommend, geradeaus in Richtung Bernhausen überqueren wollte. Durch die Wucht der Kollision entstand an beiden Autos jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Da die beiden Beteiligten angeben, jeweils bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, hofft das Polizeirevier Filderstadt auf Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

