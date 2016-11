Plochingen (pol) - Ein unbekannter Täter hat laut Polizei an einem ehemaligen Fabrikgebäude Im Bruckenwasen ein Fenster aufgehebelt und konnte durch dieses ins Innere steigen. Dort wurde ein Rollcontainer geöffnet. Da nichts fehlt und auch sonst keine weiteren Räumlichkeiten betreten wurden, geht die Polizei davon aus, dass der Einbrecher gestört worden sein muss. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. In einer Gaststätte in der Esslinger Straße ist der Einbrecher vom Inhaber auf frischer Tat überrascht worden. Der Unbekannte brach über die Eingangstür in das Lokal ein. Der im Nebenraum schlafende Wirt wachte von den Geräuschen auf und ging in den Gastraum. Dort bemerkte er den Einbrecher an den Spielautomaten. Der Täter leuchtete ihn mit der Taschenlampe an und konnte dann unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen

