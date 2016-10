Esslingen (red) – Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 53.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag in Berkheim, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 20 Jahre alter Stuttgarter fuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem VW auf der Nellinger Straße von der Ruiter Straße kommend in Richtung Schwarzwaldstraße. Zur gleichen Zeit war ein 34-jähriger Fahrer eines BMW auf der Filderstraße in Richtung Hohenloher Straße unterwegs. An der Kreuzung Nellinger-/ Filderstraße missachtete der 20-Jährige die Vorfahrt des BMW-Fahrers, der die Nellinger Straße geradeaus überqueren wollte. Die beiden Autos kollidierten daher auf der Kreuzung, wobei sich beide Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in Kliniken. Am BMW des 34-Jährigen aus Ostfildern entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Anzeige