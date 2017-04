Filderstadt (pol) - Im Begegnungsverkehr sind am Sonntagnachmittag auf einem Fuß- und Radweg in Bernhausen zwei Radfahrerinnen nach einem Streifvorgang gestürzt. Eine 49-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr mit zwei weiteren Radfahrern mit ihrem E-Bike von Bernhausen-Mitte kommend in Richtung Echterdingen. Auf Höhe eines Reifengeschäftes gingen zwei Spaziergänger in dieselbe Richtung, gleichzeitig kamen zwei Radler entgegen. Die Fußgänger traten an den rechten Fahrbahnrand, um die Radfahrer durchfahren zu lassen. Die 49-Jährige wich auf Höhe der Wartenden leicht nach links aus. Dabei kam es im Bereich der Fahrradlenker zur Berührung mit einer entgegenkommenden 58-jährigen E-Bike-Fahrerin. Beide verloren das Gleichgewicht, stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 49-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Rädern entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

