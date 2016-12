Beuren (pol) - Ein 21-jähriger Renault-Fahrer hat am Freitagabend gegen 21:45 Uhr die technischen Möglichkeiten seines Twingos offenbar überschätzt und verursachte einen Verkehrsunfall. Er befuhr die Beurener Steige von der Albhochfläche hinab in Fahrtrichtung Beuren. In einer Kurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen mit Laub bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Polizei steuerte das Fahrzeug eine Böschung hoch und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin wurden nur leicht verletzt. Der Twingo musste abgeschleppt werden.

