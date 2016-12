Nürtingen (pol) - Leichte Verletzungen haben zwei Fahrzeuginsassen bei einem Auffahrunfall am frühen Mittwochmorgen auf der Metzinger Straße erlitten, so die Polizei. Ein 28-Jähriger war mit seinem BMW kurz nach Mitternacht in Richtung Wörthbrücke unterwegs und wollte nach links in die Steinhoferstraße abbiegen. Ein nachfolgender 62-jähriger VW Touran Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr mit Wucht auf den BMW auf. Der 28-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass beide Fahrer leicht unter alkoholischer Beeinflussung standen. Bei dem Jüngeren ergaben sich zudem Anhaltspunkte, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein Test bestätigte diesen Verdacht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Anzeige