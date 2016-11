Nürtingen (pol) - Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montag kurz vor 7 Uhr in der Rümelinstraße ereignet. Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer beschleunigte auf Höhe der Säerstraße versehentlich statt abzubremsen. Sein Pkw prallte gegen den vor ihm fahrenden Opel Zafira eines 44-Jährigen, der gegen den Toyota einer 61-Jährigen geschoben wurde. Die Kollision war so heftig, dass die beiden Männer mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins nahegelegene Krankenhaus gebracht werden mussten. Weiterhin war der Hyundai nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

