Kirchheim unter Teck (pol) - Am frühen Mittwochmorgen ist es im verkehrsberuhigten Bereich der Dettinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Gruppe Fußgänger gekommen. Nach Angaben der Polizei bog gegen 4.30 Uhr aus der Ziegelstraße ein roter Mercedes-Benz in den verkehrsberuhigten Bereich und streifte bei der laut Zeugen etwas zügigen Durchfahrt einen 20-jährigen Fußgänger mit dem Außenspiegel. Daraufhin stoppte der etwa 45 bis 55 Jahre alte Mercedes-Lenker und es kam zu einem Wortwechsel zwischen den beiden und einem weiteren, 23 Jahre alten Fußgänger. Als der Mercedes-Lenker wieder anfuhr, stieß der Pkw gegen die Kniescheibe des 23-Jährigen und fuhr davon. Die beiden leicht verletzten Fußgänger merkten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

