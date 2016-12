Kirchheim (pol) - Weil er die Vorfahrt eines auf der Lenninger Straße fahrenden LKW missachtete, hat ein 61-jähriger Kirchheimer am Montagmorgen, kurz nach 10 Uhr, an der Einmündung Eichendorffstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der LKW-Fahrer bog, dem Bericht der Polizei zufolge, mit seinem Fahrzeug nach links auf die Lenninger Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden, 30-jährigen LKW-Fahrer. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es so zur Kollision. Der LKW des älteren Fahrers war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch die Kollision verlor das Fahrzeug des jüngeren LKW-Lenkers Hydraulikflüssigkeit. Das Leck konnte jedoch abgedichtet werden, sodass die Weiterfahrt gewährleistet war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

