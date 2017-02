Filderstadt (pol) - Zwei Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag in Sielmingen so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine 60-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem VW Caddy die Reutlinger Straße von Bonlanden kommend in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin mit ihrem Wagen auf die Gegenspur und streifte zunächst den VW Golf eines 56-Jährigen. Im Anschluss prallte ihr Caddy frontal gegen den Skoda einer 33-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro.

