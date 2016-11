Filderstadt (pol) - Gleich zweimal wurde von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 16.45 bis 1.20 Uhr, in Filderstadt in unmittelbarer Nachbarschaft eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten sowohl in der Wielandstraße als auch in der Heußstraße jeweils über die Rückseite in die Wohnhäuser und durchsuchten in diesen sämtliche Zimmer, wie die Polizei feststellt.

Während im ersten Gebäude kein Diebesgut mitgenommen wurde, entwendete der Täter aus dem zweiten Wohnhaus mehrere Wertgegenstände. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro.