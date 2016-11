Schlaitdorf (pol) - Im Laufe des Freitagnachmittags haben im Zeitraum zwischen 13 und 20 Uhr Unbekannte zwei Wohnungseinbrüche begangen. Sie nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus, stiegen in der Teckstraße auf den Balkon eines Reihenhauses und hebelten brachial das Schlafzimmerfenster auf. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten den aufgefundenen Schmuck. Im Hohenneuffenweg stiegen die Täter laut Polizei ebenfalls über das Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus ein. Im Haus wurden Schränke und Kommoden durchsucht, es wurde aber nichts entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen nach den Tätern auf. Der Schaden an den aufgebrochenen Fenstern beträgt mehrere Hundert Euro.

