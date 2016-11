Kirchheim und Aichtal (pol) - Zur gleichen Zeit sind am frühen Montagmorgen von der Polizei zwei Autos angehalten worden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Fahrer betrunken waren. Kurz vor zwei Uhr fiel der BMW eines 22-Jährigen einer Streife des Kirchheimer Polizeireviers ohne Licht in der Henriettenstraße auf. Bei der Kontrolle in der Jahnstraße stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Mit nicht freigekratzten Scheiben kam einer Streife der Nürtinger Polizei ein BMW in der Raiffeisenstraße in Grötzingen, ebenfalls kurz vor zwei Uhr, entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der 27-jährige Fahrer noch tiefer ins Glas geschaut hatte. Bei ihm ergab der Test einen Wert von über 1,5 Promille. Beide Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein aushändigen.