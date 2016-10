Steinenbronn (pol) - Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist es am Dienstagmittag bei Regen und nasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall auf der L 1208 im Siebenmühlental gekommen. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW Golf war gegen 12.45 Uhr auf der Landstraße von Steinenbronn in Richtung Musberg unterwegs. Etwa ein Kilometer vor der Seebrückenmühle geriet er laut Polizei in einer engen Rechtskurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 59-jähriger Golffahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An ihren Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Anzeige