Lenningen (pol) - Am Sonntagnachmittag ist es in der Gutenberger Steige (B 465) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad gekommen, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 16.30 Uhr. Der 16 Jahre alte Fahrer einer Yamaha MT125 fuhr von Donnstetten in Richtung Gutenberg. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Zweiradfahrer in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrer einer Mercedes-Benz E-Klasse konnte trotz Ausweichen einen Zusammenprall nicht verhindern. Das Motorrad prallte in die Fahrerseite des Mercedes-Benz. Der Jugendliche verletzte sich leicht und begab sich selbstständig zum Arzt. Sein nicht mehr fahrbereites Zweirad musste geborgen werden. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

