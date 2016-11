Esslingen (pol) - Weil er mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn unterwegs war, ist ein 23-Jähriger mit seinem BMW, auf der Weilstraße gegen einen Bordstein geprallt. Der junge Mann befuhr am Freitag gegen 11.15 Uhr die Weilstraße in Richtung Wannenrain. Dabei fuhr er zu schnell in die Linkskurve, schlitterte nach außen und prallte gegen den dortigen Randstein. Er selbst blieb unverletzt. Bei der Kollision brach eine Achse an seinem BMW. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

