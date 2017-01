Weilheim/Teck (pol) - Überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit waren nach Aussagen der Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr im Wermeltswiesenweg ereignet hat.

Ein 19-jähriger Fahranfänger war mit seinem Peugeot 207 auf dem Wermeltswiesenweg ortsauswärts unterwegs. Weil er viel zu schnell fuhr und zudem nicht aufpasste, übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart. Er krachte mit seinem Peugeot ins linke, hintere Fahrzeugheck des Smart, wodurch dieser quer zur Fahrbahn geschleudert wurde.

Der Peugeot des Rasers kippte über die Fahrerseite aufs Dach und schleuderte quer über die Straße, bevor er auf dem Dach in einer Garageneinfahrt zum Liegen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.