Denkendorf (red) – Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr hat ein BMW-Fahrer in der Marie-Curie-Straße in Denkendorf sein Fahrzeug zu schnell in eine Rechtskurve gelenkt und dabei einen Verkehrsunfall mit Verletzten verursacht, teilt die Polizei mit. Der 19-Jährige kam in einer nahezu rechtwinkligen Abknickung mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer sowie dessen 16-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken verbracht. Der BMW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde ein Schaden in Höhe von gut 9000 Euro verursacht.

