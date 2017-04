Esslingen (pol) - Übel zugerichtet wurde ein 54-Jähriger aus Ostfildern am Samstagabend von zwei Schlägern in der Esslinger Innenstadt, nachdem sein 57-jähriger Bruder zuvor einen der Täter auf eine

vorausgegangene verbale Entgleisung gegenüber einer vorbeifahrenden Polizeistreife angesprochen hatte. Die beiden geschädigten Brüder befanden am späten Abend zu Fuß in der Bahnhofstraße als sie auf eine Gruppe von drei männlichen Personen aufmerksam wurden, aus der heraus gegenüber einer zufällig vorbeifahrenden Streife eine üble Beleidung gerufen wurde. Der 57-Jährige sprach die Gruppe auf ihr Verhalten an, worauf sein Bruder unvermittelt von einem aus der Gruppe

mittels eines Fußtritts zu Boden gebracht wurde. Auf dem Boden liegend wurde er in der Folge von einem weiteren Täter mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Hierbei verlor er mehrere Zähne und erlitt zudem mehrere Verletzungen am Kopf und restlichen Körper. Der 57-Jährige wurde während des Angriffs im Gerangel ebenfalls leicht verletzt. Die Schläger flüchteten nach der Tat in Richtung Bahnhof. Glücklicherweise wurde der Vorfall von mehreren Zeugen beobachtet. Diese erkannten einen der Täter später Uhr in einer Bar am Bahnhof wieder und verständigten die Polizei. Dort konnte der alkoholisierte 32-Jährige schließlich festgenommen werden. Auch hierbei verhielt er sich weiterhin äußerst aggressiv, wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei und beleidigte die Beamten mehrfach. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an.

