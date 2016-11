Kirchheim (pol) - Vermutlich durch einen Defekt am Ölofen ist es gegen 16.45 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem kleinen Einfamilienhaus in der Tannenbergstraße gekommen. Der Brand blieb auf das Wohnzimmer beschränkt und konnte durch die Feuerwehr Kirchheim unter Teck rasch gelöscht werden. Da das komplette Anwesen jedoch stark verraucht wurde, ist es momentan nicht bewohnbar. Der einzige Bewohner, ein 66-jähriger Mann, erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde medizinisch versorgt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

