Kirchheim (pol) - Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht zum Dienstag in Kirchheim von einem bislang unbekannten Täter geknackt und ausgeräumt worden, so die Polizei. Der Unbekannte öffnete den Automaten an der Ecke Willi-Bleicher-/Hans-Böckler-Straße gewaltsam an der Rückseite und leerte ihn komplett. Der Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden.

