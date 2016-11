Esslingen (pol) - Vermutlich in der Nacht zum Dienstag ist in der Pliensauvorstadt ein Zigarettenautomat aufgebrochen und das Münzgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet worden. Eine Angestellte des Aufstellers bemerkte gegen 8.30 Uhr, dass auf der Rückseite des Automaten in der Parkstraße ein 12 x 4 cm großes Loch in das Gehäuse geschnitten wurde. Aus diesem konnte der Täter laut Polizei den Münzgeldschacht ausräumen. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

