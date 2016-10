Esslingen (pol) - In der Nacht zum Samstag ist laut Polizei in Esslingen-Pliensauvorstadt, in der Brückenstraße, ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die Geldeinlage entwendet worden. Das Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711 / 3990-330, sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem Täter machen können. Der entstandene Schaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

