Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Freitag hat sich gegen 17:20 Uhr im Ortsteil Stetten an

der Kreuzung Stettener Hauptstraße/Sielminger Straße/Weidacher Steige ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 22-jährige Renault-Lenkerin befuhr die Stettener Straße aus Richtung Plattenhardt kommend in Richtung Echterdingen. An der Kreuzung bog die 22-Jährige mit ihrem weißen Renault 5 nach links in die Weidacher Steige ab. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 56-jähriger Ford Fusion-Lenker die Stettener Hauptstraße aus entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich kollidierten der weiße Renault 5 und der graue Ford Fusion. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Laut Polizei gaben während der Unfallaufnahme beide verantwortliche Lenker an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Nachdem bei der 21-Jährigen festgestellt wurde, dass diese unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. An dem Pkw Renault entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Pkw Ford beträgt über 5.000 Euro und er musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Zeugen

welche zum Unfallzeitpunkt sachdienliche Angaben - insbesondere zur Schaltung der Lichtsignalanlage - machen können werden gebeten, sich fernmündlich mit dem Polizeirevier Filderstadt unter der Rufnummer 0711/7091-3 in Verbindung zu setzen.

