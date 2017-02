Weilheim/Teck (pol) - Freitagnacht gegen 23:30 ist es an der Haltestelle "Hochhaus" zu einer sexuellen Belästigung einer 15-Jährigen gekommen. Eine 15-Jährige fuhr mit dem Bus von Kirchheim/Teck nach Weilheim/Teck. An der Haltestelle "Hochhaus" verließ die 15-Jährige den Bus und wollte nach Hause laufen. Nach ca.100m wurde sie von einem bislang unbekannten Täter von hinten umklammert und festgehalten. Der Täter berührte die 15-Jährige mehrfach in unsittlicher Weise. Als der Täter das T-Shirt aus der Hose der Jugendlichen ziehen wollte, konnte sich diese befreien und in Richtung Wohnanschrift wegrennen. Von dort wurde die Polizei nformiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief erfolglos. Der unbekannte Täter soll ca. 180cm groß sein und hatte einen hellen Hauttyp. Bekleidet war der Täter mit einer khakifarbenen Glanzstoffjacke (ähnlich einer "Bomberjacke"), dunklen Jeans, welche ca. 10cm an beiden Beinen hochgekrempelt war und dunklen Sneakers. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0711/3990-0 an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen erbeten.

Anzeige