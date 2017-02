Kirchheim (pol) - Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Diskothek in der Marie-Curie-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der ein 18-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Polizeiangaben zufolge, befanden sich der Geschädigte und zwei 19-jährigen Begleitern vor dem Eingangsbereich der Disco, als sie von zwei männlichen Personen scheinbar grundlos angegriffen wurden. Hierbei wurden mehrere Faustschläge ins Gesicht verteilt. Außerdem trat einer der Täter gegen den Kopf eines jungen Mannes, als dieser schon am Boden lag. Daraufhin verließen die Unbekannten den Tatort. Eine zufällig vorbeifahrende Streife wurde durch das Security-Personal der Diskothek kurz nach dem Vorfall auf die Körperverletzung aufmerksam gemacht. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die drei Geschädigten begaben sich nach der Anzeigenaufnahme zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem 18-Jährigen erwiesen sich die Verletzungen am Kopf so schwer, dass er in eine Spezialklinik verlegt und dort stationär aufgenommen werden musste.

Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben: Einer der Täter soll circa 20 Jahre alt gewesen und 1,75 m groß gewesen sein. Er hat eine eher dickliche Figur und trägt einen Bart sowie ein rotes Oberteil mit der Aufschrift "Chappo", eine schwarze Jacke darüber und eine Basecap von "Lacoste". Der andere Unbekannte wird auf 18-20 Jahre geschätzt. Er hat eine schlacksige Figur, blondgefärbte Haare und trägt einen Undercut. Am beschriebenen Abend trug er einen blauen Kapuzenpulli, graue Jeans und eine schwarze Basecap. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/5010 entgegen.