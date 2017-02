Denkendorf (pol) - Am Freitagabend kurz vor 21:00 Uhr ist es laut Polizei an der Haltestelle "Esslinger Straße" zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 24-jähriger afghanischer Flüchtling ist mit der Buslinie 119 von Denkendorf in Richtung Nellingen gefahren. Als bei der Haltestelle "Rathaus" mehrere Mädchen den Bus verließen, schaute der Flüchtling diesen hinterher. An der Haltestelle "Esslinger Straße" standen zwei männliche Personen auf und versuchten den Flüchtling zum Aussteigen zu bewegen. Um den Worten Nachdruck zu verleihen, nahmen sie dem afghanischen Flüchtling sein Mobilfunktelefon aus der Hand. Beim Verlassen des Buses schlug einer der Täter dem Flüchtling mit der Faust in das Gesicht. Der 24-jährige Flüchtling wurde hierbei leicht an der Lippe verletzt. Die im Anschluss geflüchteten Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person

- männlich

- ca. 20 - 30 Jahre alt

- ca. 180cm groß, schlanke Statur

- Vollbart und zurück gegelte Haare

- beiger Mantel mit Schal

- allgemein gepflegtes Erscheinungsbild

- südländisches Aussehen

Anzeige

2. Person

- männlich

- ca. 30 bis 35 Jahre alt

- ca. 170 - 175cm groß

- wenig Haare

- pummeligere Statur

- dunkel gekleidet mit Schal

- Person führte eine Papiertüte eines Biomarktes mit sich

- südländisches Aussehen

Sachdienliche Hinweise auf die Täter werden unter 0711/7091-3 an

das Polizeirevier Filderstadt erbeten.