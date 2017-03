Neckartenzlingen (pol) - Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Mittwochmorgen eine Frau leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein 44-jähriger Lenker eines 5er BMW wollte laut Polizeiangaben kurz vor 7.30 Uhr von der Hindenburgstraße nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Seinen Angaben nach ermöglichte ihm der bislang unbekannte Lenker eines weißen BMW das Ausfahren. Als der Mann losfuhr, kam es zur Kollision mit dem Peugeot einer 46-Jährigen, die auf der Stuttgarter Straße unterwegs war. Die Fahrerin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den Lenker des weißen BMW mit Stufenheck und Esslinger Zulassung, sich zu melden.